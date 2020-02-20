  • الخميس ٢٥ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , فبراير 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276484 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:05 الاقسام: منوعات  
لماذا يكره اليابانيون الرقم 4؟!

لماذا يكره اليابانيون الرقم 4؟!

يعتبر وجود الرقم 4 مستحيلاً عند اليابانيين في غرف المستشفيات والفنادق، كما لا يُمكنك تقديم هدية تتكون من أربعة أجزاء لشخص ياباني لأنه حتماً سيكرهك.

فمن المعلوم أن اليابانيين يكرهون الرقم 4 ولا يستخدمونه إلا نادراً، فبحسب معتقداتهم الغريبة وغير المنطقية، والتي توارثها الشعب الياباني جيلاً بعد جيل وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من موروثهم، فإن الرقم 4 يعتبره اليابانيون نذير شؤم.

أما السر وراء كراهية اليابانيين للرقم 4 فإنه يعود لأنه يشبه نطق كلمة (موت ) في لغتهم.

يأتي هذا بينما تعد اليابان من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والاختراعات، كما أنها من أكثر دول العالم تطوراً وإنجازاتها العُظمى وتفوقها في عدة مجالات لا ينكره أحد ولا تخطئه عين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0799 sec