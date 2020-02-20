تشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في 18 معرضا دوليا للكتاب في خارج البلاد خلال العام المقبل وفق ما أفاد المدير العام لمؤسسة المعارض الثقافية الايرانية قادر آشنا.

وقال آشنا: ستشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معارض الكتاب التي تقام في العام المقبل مثل بولندا وفرانكفورت ودلهي وسيئول وبكين وموسكو وبلغراد وشانغهاي والدوحة وبغداد ومسقط وكابول ودمشق وإسطنبول وبيروت وكوالالمبور وتونس وطاجيكستان .

واضاف: ان الحاجة تدعو الى تقييم مشاركاتنا في معارض الكتب في الخارج حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من إمكانات صناعة النشر في البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية ، أدعو الناشطين والخبراء إلى تقديم تعليقات ومقترحات بناءة لتعزيز أهداف المشاركة الإيرانية في الساحة الدولية.

ولفت الى ان مشاركة ايران في المعارض الدولية للكتاب مدرجة على صدر اولويات النشاطات الثقافية للبلاد.