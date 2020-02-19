قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إنه لا يشعر بالضيق لقلة الدعم الجماهيري، عندما يواجه أبرز منافسيه روجر فيدرر ورافائيل نادال في نهائي البطولات الكبرى.

ويقول خبراء إن اللاعب الصربي يشعر بالغضب والضيق من المساندة الجماهيرية الكبيرة لفيدرر ونادال عندما يتقابل معهما، لكن ديوكوفيتش قدم وجهة نظر مختلفة.

وأضاف ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي في أكاديميته الخاصة للتنس في العاصمة الصربية "طالعت الكثير من التقارير التي تشير إلى أنني لاعب مكروه، لكني لا أحمل هذا الانطباع خاصة خارج الملعب".

وتابع "حتى ولو كان هذا الأمر صحيحا لماذا أصب المزيد من الزيت على النار؟ لا أرغب في استثارة المزيد من المشاعر السلبية. لا أحمل أي ضغينة للأشخاص الذين لا يشجعونني. لا أشعر بالفخر ببعض اللحظات التي أفقد فيها أعصابي في الملعب ولا أسيطر على مشاعري".

ونوه "أقر دومًا بأني ارتكب أخطاء وأسعى للتعلم منها. الإنسان يحصد ما يزرع ولا أرغب دائما في توليد طاقة سلبية"، واعترف ديوكوفيتش بأن هناك بعض الأماكن التي يحظى فيها بمساندة أقل من أماكن أخرى.

وأردف "الحقائق تقول إن معظم الجماهير تشجع فيدرر ونادال في مواجهتي، لكن هذا الأمر يرجع إلى مكانتهما في عالم التنس".

وشدد "لا يعني الأمر أن الجماهير تكرهني كما لا يعني أنني أسعى لقيادة صربيا للدخول في صراع مع بقية العالم لأن جماهير قليلة تساندني في نهائيات البطولات الأربع الكبرى".