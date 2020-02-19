تألق سيدني كروسبي، ليقود بيتسبرج بنجوينز للفوز (5-2) على تورونتو مابل ليفز، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء الثلاثاء.

وسجل المخضرم كروسبي، هدفا، وساهم في 3 أهداف أخرى كما أضاف برايان راست هدفا وساهم في هدفين.

وحقق بيتسبرج، فوزه الـ22 على أرضه هذا الموسم، وتصدر مجموعته على حساب واشنطن كابيتالز الذي كان يحتل القمة منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاءت باقي أهداف بيتسبرج، عن طريق أنطوني أنجيلو، وجيسون زاكر، وتيدي بلوجر، بينما أنقذ الحارس تريستان جاري 34 محاولة.

وسجل أوستون ماثيوز وكايل كليفورد هدفي تورونتو لكن الفريق خسر للمباراة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة في أربع مباريات، وأنقذ فريدريك أندرسن حارس مابل ليفز 19 محاولة على مرماه.