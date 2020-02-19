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رقم الخبر: 276473 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 12:59 الاقسام: رياضة  
الفيفا يعقد اجتماعا لمجلسه عبر الفيديو

الفيفا يعقد اجتماعا لمجلسه عبر الفيديو

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الثلاثاء إنه سيعقد الاجتماع المقبل لمجلسه عن بعد عبر الفيديو من مقره في زوريخ بدلا من أسونسيون كما كان مقررا في بادئ الأمر.

واشار الفيفا في بيان مقتضب إن القرار جاء (بناء على طلب العديد من الأعضاء) مضيفا أن الأعضاء الذين سيرغبون في حضور اجتماع 20 مارس اذار شخصيا سيحظون بالترحيب.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن هذه الخطوة تأتي بسبب مخاوف بيئية وفي محاولة أيضا للحد من الانفاق على رحلات السفر الدولية.

كما أن جدول أعمال مجلس الفيفا القادم لا يتضمن قضايا كثيرة وهناك مخاوف أيضا من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحل مجلس الفيفا بدلا من المجلس التنفيذي السابق في إطار اصلاحات في 2016 ويضم 37 عضوا من بينهم الرئيس جياني إنفانتينو.

ومنذ 2016 عقد المجلس اجتماعات في جميع أنحاء العالم مثل البحرين وموسكو وكيجالي وكولكاتا وبوجوتا وباريس وميامي وشنغهاي.

 

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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