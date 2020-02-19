|رقم الخبر: 276469
|تاريخ النشر: شباط 19, 2020
|الوقت: 12:20
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الاربعاء:
ايران
📌 قائد الثورة: المشارکة الحماسیة والانتخاب الجید یشکلان برلماناً قویاً
📌 واشنطن تمنع الریاض عن التفاوض مع طهران
كيهان
📌 بشار الاسد: لا جدوی من اثارة الضجیج.. سنقاتل حتی الاستیلاء علی آخر خندق للعدو
📌 مرشح رئاسی امریکي: ترامب کذاب ویدیر ادارة فاسدة
📌 هجوم انتحاري علی مراسم دینیة في کویتة الباکستانیة یسفر عن عشرات الشهداء والجرحی
آرمان ملي
📌 عمدة لندن یطالب بالحفاظ علی علاقات المواطنة مع الاتحاد الاوروبي
دنياي اقتصاد
📌 احتمال ارسال الصندوق الاسود لطائرة الرکاب الاوکرانیة الی بلد ثالث
شرق
📌 وزیر الخارجیة العراقی یدعو الی عدم استخدام اراضي بلاده للهجوم علی الدول الاخری
📌 لاریجاني نصرالله یبحثان احدث مستجدات المنطقة
آفتاب يزد
📌 التضخم تحت الـ20% في ایران، العام المقبل
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