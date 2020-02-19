ايران

📌 قائد الثورة: المشارکة الحماسیة والانتخاب الجید یشکلان برلماناً قویاً

📌 واشنطن تمنع الریاض عن التفاوض مع طهران

كيهان

📌 بشار الاسد: لا جدوی من اثارة الضجیج.. سنقاتل حتی الاستیلاء علی آخر خندق للعدو

📌 مرشح رئاسی امریکي: ترامب کذاب ویدیر ادارة فاسدة

📌 هجوم انتحاري علی مراسم دینیة في کویتة الباکستانیة یسفر عن عشرات الشهداء والجرحی

آرمان ملي

📌 عمدة لندن یطالب بالحفاظ علی علاقات المواطنة مع الاتحاد الاوروبي

دنياي اقتصاد

📌 احتمال ارسال الصندوق الاسود لطائرة الرکاب الاوکرانیة الی بلد ثالث

شرق

📌 وزیر الخارجیة العراقی یدعو الی عدم استخدام اراضي بلاده للهجوم علی الدول الاخری

📌 لاریجاني نصرالله یبحثان احدث مستجدات المنطقة

آفتاب يزد

📌 التضخم تحت الـ20% في ایران، العام المقبل