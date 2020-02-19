رأى الشيخ النابلسي أن "اسرائيل" ستنكسر وستهزم في المستقبل بسبب هذه التصدعات حتى لو لم تتعرض لاي حرب.

تحدث الشيخ النابلسي مدير معهد الامام الصادق (ع) للدراسات الاسلامية في ندوة فكرية - سياسية تحت عنوان: (هل تعيد صفقة القرن الرؤية المسيحية والإسلامية لمخاطر الاحتلال الصهيوني): عن "الاسباب التاريخية والاحداث التي اوصلتنا الى هذا الحد ومسارات التحول في الصراع العربي - الصهيوني"، فاعتبر أن العدوان الذي تقوم به اسرائيل منذ العام 1948 بشكل ممنهج ليس استجابة لموقف وانما هو خاصية سلوكية تدرس في المدارس وتثقف في المعاهد الدينية قائمة على عقيدة إبادة وقتل العرب وهذه الخاصية متأطرة بإطار سياسي واداري بمعنى أن هناك دولة تدعم وتنظم وتهيئ أسباب العنف وتحمي نتائجه.

ورأى الشيخ النابلسي أن صفقة القرن قد تبدو لبعض العرب حالة من حالات اليأس والهزيمة وهي ليست كذلك على الاطلاق، مشيرًا الى أن حروب التحرير كانت دائمًا تنشأ بين دول استعمارية وبين قوى المقاومة وميزان القوى مختل لصالح الاستعمار ومع ذلك كانت امكانية النصر ممكنة وكان التحرير متاحًا وهذا ما يجب ان يبنى عليه اليوم.

ولفت الى أن الكتّاب والمحللين الصهاينة يتحدثون عن تصدعات داخل المجتمع "الاسرائيلي" قومية وعرقية ودينية واجتماعية وسياسية، معتبرًا أن "اسرائيل" ستنكسر وستهزم في المستقبل بسبب هذه التصدعات حتى لو لم تتعرض لاي حرب.