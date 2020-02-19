اعلن عضو المجلس الاعلى للفضاء في ايران "مصطفى صفوي" ان اكثر من 90 عالما ايرانيا يشاركون في مشروع انشاء القمر الصناعي "أمير كبير" المخصص لاغراض الاستشعار عن بعد والتصوير.

واشار صفوي الى مشروع أن انشاء القمر الصناعي "أمير كبير" من قبل فريق من الباحثين بجامعة "العلوم والتكنولوجيا الايرانية" ، وقال: ان هذا القمر الصناعي مهمته الاستشعار وبدقة متر واحد فقط (هامش خطأ متر واحد)، سيتم تصميمه وتصنيعه من قبل الباحثين والعلماء بجامعة "العلوم والتكنولوجيا الايرانية"، حيث تم تخصيص اعتمادات اولية بالنسبة للمرحلة الاولى من هذا المشروع.

واوضح ان الفريق المشرف على القمر الصناعي "أمير كبير" يتكون من 11 من اعضاء الهيئة العلمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا و80 طالبا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

واضاف صفوي: ان تصميم وتصنيع القمر الصناعي بدقة متر واحد، سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وبالتالي سيترقي بمستوى القمر الصناعي ومستوى النضج التكنولوجي.

ولفت عضو المجلس الاعلى للفضاء في ايران الى ان المرحلة الاولى من المشروع تعتمد على تنفيذ التصميم المفاهيمي وأربعة مجالات لتطوير تكنولوجيا الاقمار الصناعية، مضيفا: ان المهمة الرئيسية للقمر الصناعي هي التصوير، وسيوضع في نطاق مدار يتراوح بين 500 الى 600 كلم.

واشار الى ان دقة القمر الصناعي السابق "بيام" كانت 40 مترا فيما تبلغ دقة القمر الصناعي الجديد مترا واحدا، وهذا الامر يعتبر تحديا بحثيا كبيرا.