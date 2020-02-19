  • الأربعاء ٢٤ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276458 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 11:10 الاقسام: رياضة  
النجمة الإيطالية ويرار تتوج بذهبية بطولة العالم للبياثلون

النجمة الإيطالية ويرار تتوج بذهبية بطولة العالم للبياثلون

أحرزت النجمة الإيطالية دوروتيا ويرار الميدالية الذهبية لسباق البياثلون لفردي السيدات لمسافة 15 كم، وذلك ضمن بطولة العالم المقامة حاليا في إيطاليا.

وقطعت دوروتيا ويرار مسافة السباق بزمن قدره (43:07.7) دقيقة، تاركة الميدالية الفضية للألمانية فانيسا هينز، التي تأخرت بفارق (2.2 ث) عن الفائزة.

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب النرويجية مارته ريسيلاند، التي حلت في المركز الثالث قاطعة مسافة السباق بزمن قدره (43:23.5) دقيقة.

وتوجت النجمة دوروتيا ويرار بالميدالية الذهبية الثانية لها في هذه البطولة، وذلك بعد ذهبية سباق الملاحقة لمسافة 10 كيلومترات، يوم الأحد الماضي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/1655 sec