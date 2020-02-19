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رقم الخبر: 276457 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 11:10 الاقسام: رياضة  
أتلتيكو مدريد يُسقط ليفربول في دوري الابطال
فيما دورتموند يلدغ سان جيرمان بثنائية هالاند ..

أتلتيكو مدريد يُسقط ليفربول في دوري الابطال

حقق أتلتيكو مدريد انتصارًا ثمينًا (1-0) على ضيفه ليفربول مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وسجل هدف المباراة الوحيد، ساؤول نيجويز في الدقيقة 4.

كما تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثنائية دورتموند حملت توقيع هالاند في الدقيقتين 69 و77، بينما أحرز نيمار دا سيلفا هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 75.

 

 
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