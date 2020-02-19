حقق أتلتيكو مدريد انتصارًا ثمينًا (1-0) على ضيفه ليفربول مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وسجل هدف المباراة الوحيد، ساؤول نيجويز في الدقيقة 4.

كما تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثنائية دورتموند حملت توقيع هالاند في الدقيقتين 69 و77، بينما أحرز نيمار دا سيلفا هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 75.