انتهت مباراة فريقي الشارقة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وافتتح علي عليبور التسجيل لبرسبوليس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل محمد خلفان علي النتيجة للشارقة في الدقيقة 25 ، ليعود بعدها عليبور ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عادل ريان مينديز النتيجة للشارقة ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، حصل كلا الفريقين على أول نقطة لهما، جعلتهما في موقعهما في المركزين الثالث والرابع، حيث خسر الشارقة أول الجولات أمام التعاون السعودي، أما برسبوليس فقد خسر أمام الدحيل القطري.

وفي المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال اسيا تغلب السد القطري على ضيفه سباهان الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد.

وسجل أهداف السد، أكرم عفيف وحسن الهيدوس "هدفين" في الدقائق 51 و72 و78 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع السد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد سباهان عند 3 نقاط في المركز الثالث.

واستحق السد، الفوز والحصول على الثلاث نقاط بعدما قدم عرضًا قويًا على مدار الشوطين، ونجح في تسجيل 3 أهداف.