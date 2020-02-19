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رقم الخبر: 276442 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 09:50 الاقسام: دوليات  
تركيا تعتقل مسؤول الأنشطة الإستخباراتية في "داعش"

تركيا تعتقل مسؤول الأنشطة الإستخباراتية في "داعش"

ألقت قوات الأمن التركية الثلاثاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي، في عملية أمنية بقضاء "إيناغول" التابع لولاية بورصة غربي البلاد.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن "قوات الأمن وبالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المواطن السوري المسمى أبو تقي الشامي، والمسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في التنظيم".

وأضافت، أن "الأمن ألقى القبض على 3 أشخاص آخرين في العملية الأمنية، يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش".

وأشارت الوكالة، إلى أن "أبو تقي الشامي (50 عاما) كان مسؤولا رفيع المستوى في "داعش" بمنطقتي الميادين والبوكمال في دير الزور شرقي سوريا، وألقي القبض عليه في قضاء إيناغول، حيث كان يعمل فيها سباكا للغاز في المنازل".

وحسب المصادر الأمنية، كان الشامي يشرف على عمليات الإعدام باسم "داعش"، وكان التنظيم ينشر هذه الإعدامات على وسائل التواصل الاجتماعي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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