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رقم الخبر: 276441 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 09:34 الاقسام: رياضة  
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد المنتخب الايراني من بطولة اسيا للمصارعة الرومانية

ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد المنتخب الايراني من بطولة اسيا للمصارعة الرومانية

فاز المنتخب الايراني الموفد الى بطولة اسيا للمصارعة الرومانية فی مدينة نيودلهي، بميداليتين ذهبيتین وفضية وبرونزية واحدة؛ ليبلغ حصاده 4 ميداليات ملونة بنهاية اليوم الاول من هذه المنافسات.

وفي وزن الـ 55 و130 كغ، احرز كل من المصارعين الايرانيين "بويا ناصربور" و"امين ميرزادة" ذهبتين، بينما فاز المصارعان الايرانيان الآخران "بجمان بشتام" و"ميثم دلخاني" حسب التسلسل، بالميدالية الفضية والبرونزية لهذه المنافسات.

وبدات منافسات الاوزان الخمسة الاولى لبطولة المصارعة الرومانية الاسيوية، رجال، لنسختها الثلاثين يوم الثلاثاء في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة مصارعين من ايران واوزبكستان والهند وقرغيزيا وكازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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