ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا"، إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنها سجلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في الصين القارية إلى 74 ألف شخص على الأقل.

وخارج الصين القارية بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم حوالي 900 شخص يتوزعون على 30 بلدا تقريبا، وقد توفي 5 منهم فقط.

والاثنين أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أنه استنادا إلى دراسة أجراها "المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها" وشملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فإن أكثر من 80% من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.

كذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد ضئيلة جدا لدى من تقل أعمارهم عن 40 عاما، إذ إنها لا تتجاوز 0,2%، ثم تزداد تدريجا مع التقدم في العمر.