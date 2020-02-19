علق مصدر في كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، على محاولة اغتيال قائد "حماس" في غزة، يحيى السنوار، والقيادي البارز في الذراع العسكرية للحركة، مروان عيسى، قائلا: ان قادتنا مشاريع شهادة.

وقال المصدر لوكالة "فلسطين الآن": "الحديث عن اغتيال القادة السنوار وعيسى يدل على عجز وإرباك الاحتلال، وهي رسائل فارغة".

وأضاف المصدر: "قادتنا مشاريع شهادة. وتلويح العدو لا يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة العدو الفاشلة أن تجد حلا لبالونات غزة قبل أن تفكر بقرار لا تطيق دفع ثمن تبعاته".

وختم المصدر بالقول: "أعلى ما في خيلهم يركبوا".

يشار إلى أن إذاعة الجيش الصهيوني أجرت حوارا مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الصهيوني بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، أوضح من خلاله أنه سيفعل ما هو ضروري لهزيمة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وجاء تعليق نتنياهو ردا على سؤال الإذاعة العبرية، حينما قالت، تحديدا، بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس: هل اغتيال السنوار [يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة] وارد في ذلك؟

فأجاب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي: أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد.

ونقلت القناة العبرية الـ"20" عن لسان نتنياهو، أن الجيش الصهيوني يحضر شيئا ما لحركة حماس لم تتوقعه في حياتها، ربما قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، في الثاني من مارس/ آذار المقبل.