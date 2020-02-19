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رقم الخبر: 276438 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 09:26 الاقسام: محليات  
العميد باكبور: السعودية زودت ارهابيي جيش الظلم بـ 3 طائرات من السلاح والمعدات

العميد باكبور: السعودية زودت ارهابيي جيش الظلم بـ 3 طائرات من السلاح والمعدات

أكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، ان احدى الدول الرجعية بالمنطقة قامت حتى الآن بتزويد الارهابيين في جنوب شرق ايران بما لا يقل عن ثلاث طائرات محملة بالاسلحة والمعدات.

و نقلا عن العلاقات العامة للقوة البرية للحرس الثوري، بأن العميد محمد باكبور قائد هذه القوة أشار خلال الملتقى الثامن لمدراء ومسؤولي العلاقات العامة في القوات المسلحة، الى اجراءات سلاح البر للحرس في مواجهة الارهابيين واستتباب الامن في الحدود شمال غرب وغرب وجنوب شرق البلاد، مؤكدا ان القوة البرية سددت ضربات قاصمة الى الارهابيين خلال الاشتباك معهم في مختلف المناطق الحدودية.

وأشار العميد باكبور الى ان الاستكبار العالمي يقدم دعما شاملا وواسعا الى الارهابيين من اجل توجيه الضربات للنظام الاسلامي، مبينا ان احدى دول المنطقة الرجعية قامت حتى الآن بتزويد الارهابيين في جنوب شرق ايران بما لا يقل عن ثلاث طائرات محملة بالاسلحة والمعدات، مشددا على انه رغم هذا الدعم الشامل والواسع للارهابيين من قبل الاستكبار واذنابه، الا ان القوة البرية للحرس الثوري تقف بكل قواها في مواجهة الارهابيين وقد ساهمت حتى الآن في توفير مستوى مقبول للأمن في الحدود شمال غرب وغرب وجنوب شرق البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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