اعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بالمحافظة المركزية الايرانية "محسن كريمي" في حديث له اليوم الأربعاء عن تسجيل ثمانية آثار إيرانية تاریخیة وثقافية ضمن قائمة المعالم الوطنية.

موضحا ان هذه الآثار تشتمل على قصر "ديوان خانه"، والأبنية التاريخية في "عبدل آباد"، والمستشفى التاريخي في مدينة "آشتيان"، وحمام "حاج محاسب" في مدينة "محلات"، ومرقد "السيد ابورضا" في مدينة "ساوه"، وبيت "محمد ايلخاني" في قرية "بازركان" توابع مدينة "تفرش" و مدرسة "صمصامية بيات" في مدينة "اراك".

تجدر الاشارة الى ان المحافظة المركزية هي إحدى محافظات إيران، يعود تاريخ انشائها الى القرنين الماضيين، حيث بنيت بعهد القاجاريين، ولذلك تعد من المدن الحديثة في ايران، الا ان ذلك لا يجعلها خالية من الابنية العتيقة التي تتحلى بفن العمارة الايراني الاصيل.