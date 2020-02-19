قال أنور عبد الهادي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إن فلسطين لن توافق أبدًا على أن الولايات المتحدة ستكون وحدها الوسيط في التسوية في الشرق الأوسط.

وقال عبد الهادي على هامش مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي" الدولي: "لن نوافق أبدا على أن يكون الأمريكيون هم الوسيط الوحيد، ولن نوافق على التفاوض مع" إسرائيل" إذا لم يخضعوا للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد دعا ألمانيا والدول الأوروبية، لبذل كل الجهود الممكنة، لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جهة اخرى ، أطلقت الزوارق الحربية للعدو الصهيوني صباح الثلاثاء، النار صوب الصيادين الفلسطينيين في منطقة السودانية قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الزوارق فتحت النار بشكل عشوائي باتجاه مراكب الصيادين على بعد أقل من 3 أميال، ما دفع أصحابها إلى مغادره المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في صفوفهم.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي سياق متصل ، اعتقلت قوات العدو الصهيوني صباح الثلاثاء، شابا بزعم التسلل عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، شرق خانيونس.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو، أن الشاب جرى اعتقاله فور عبوره السياج الفاصل، قرب "كيسوفيم"، شرق خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

بموازاة ذلك ، شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش في منازل الفلسطينيين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين فلسطينيين خلال حملة اعتقالات لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز مجهولة.

وأوضحت المصادر، أن جيش العدو إستدعى الحاج خليل أبو نجمة والشيخ جميل راغب اللحام من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم لمقابلة مخابراته.

واعتقلت قوات العدو شابين من منزليهما في بلدة العوجا شمال أريحا وشابين من مخيم بلاطة على حاجز زعترة العسكري.