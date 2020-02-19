قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، إن مواجهة أغاني المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع في الدولة المصرية.

وأضاف حسب الله، تعليقا على قرار نقابة الموسيقيين المصرية منع أغاني المهرجانات: "تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية".

وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد": "المهرجانات التي تسمى كذبا بالفن أخطر على مصر من كورونا".

من جانب آخر ، نجحت السلطات الأمنية في مصر في ضبط جماعة إجرامية تخصصت في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية أن "معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أكدت قيام 3 أشخاص بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الإتجار بالبشر "الأعضاء البشرية"، حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبي نقل الكلى إليهم، وبعض راغبي بيع "عضو الكلى" مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة، مستغلا حاجتهم للمال".

وتابع بيان الداخلية: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتوسط في بيع الأعضاء البشرية للعديد من الحالات أمكن التوصل لإحداها، والذي أجرى نقل عضو الكلى باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل 30 ألف جنيه"، بحسب موقع "المصري اليوم".

في سياق آخر ، أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وجود فرص جيدة للتعاون بين بلاده ومصر في مجالات عدة، في مقدمتها التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك، لافتًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 131 في المئة، ليبلغ في العام الماضي 140 مليون دولار.

وقال الرئيس لوكاشينكو، في مقابلة مع وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، الثلاثاء: "هناك فرص كثيرة مفيدة للجانبين ونركز على تعزيز التعاون التجاري والإنتاجي مع مصر بما في ذلك المشروعات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والإنسانية".