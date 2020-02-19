استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وتباحثا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السكرتير الصحفي لمجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، للصحفيين: "تمت مناقشة نطاق واسع من مسائل العلاقات الروسية القطرية، بما فيها في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي".

وأضاف المتحدث : بأنه تم التطرق أيضاً خلال اللقاء، الذي جرى في الدوحة، إلى مسألة التفاعل في إطار الاتحادات والمنتديات الدولية.

وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن الرئيس فلاديمير بوتين يأمل بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل.

ويقوم سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بزيارة رسمية إلى الدوحة، تدوم ليومين، سيجري خلالها مشاورات ثنائية مع الجانب القطري حول الأمن.

من جانب آخر، أعلنت قطر إرسال 8 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، الاثنين، إن "القطرية هي شركة الطيران العالمية الوحيدة التي عرضت نقل المساعدات الطبية إلى الصين مجانا، وهي لم توقف تسيير طائرات الشحن إلى هناك"، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".