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رقم الخبر: 276431 تاريخ النشر: شباط 18, 2020 الوقت: 17:27 الاقسام: دوليات  
رسمياً.. أشرف غني رئيساً لأفغانستان بولاية جديدة

رسمياً.. أشرف غني رئيساً لأفغانستان بولاية جديدة

أعلنت مفوضية الانتخابات العامة في أفغانستان اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس أشرف غني، في عملية إعادة فرز الأصوات، فيما حل منافسه عبد الله عبد الله في المركز الثاني.

وأفصحت مفوضية الانتخابات في ديسمبر الماضي، عن فوز الرئيس أشرف غني بفارق ضئيل (50.64 بالمئة من الأصوات) في انتخابات أجريت في الـ28 من سبتمبر 2019، فيما تحدث خصمه الأبرز عبد الله عبد الله حينها عن وجود تزوير في العملية، الأمر الذي أستدعى إعادة فرز الأصوات.

وأدخل التأجيل أفغانستان في أزمة سياسية في وقت تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان يفضي إلى سحب القوات الأمريكية مقابل عدة ضمانات أمنية وتعهد بأن تتمكن طالبان أفغانستان من إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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