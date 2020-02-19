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رقم الخبر: 276430 تاريخ النشر: شباط 18, 2020 الوقت: 17:45 الاقسام: عربيات  
الكويت تفرج عن أقدم سجينين تعاونا مع نظام صدام حسين

الكويت تفرج عن أقدم سجينين تعاونا مع نظام صدام حسين

أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، عفوا عن 840 مواطنا ووافدا، بمناسبة الأعياد الوطنية، من بينهم أقدم سجينين في الكويت، مضى على وجودهما وراء القضبان 28 عاما، على خلفية تعاونهما مع الغزو العراقي.

وكشف المحامي العام في الكويت، المستشار محمد الدعيج، إن "السجينين صادر بحقهما حكم نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، بعد ثبات تهمة تعاونهما مع نظام صدام حسين، والالتحاق بها ضمن ألوية الجيش الشعبي العراقي، بعد أن عثر على اسميهما ضمن كشوف المتطوعين مع الجيش الشعبي، من قبل الأمن الكويتي أول أيام تحرير الكويت"، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

وأكد "الدعيج" أن "المحكومين ينالان شرط العفو الأميري فقط، إذا غادرا الكويت فورا، وهو ما تعهدت به أسرتاهما، إذ تم تسليم جوازين بريطانيين لهما، أي أن المحكومين سيغادران من أبواب السجن المركزي إلى مطار الكويت الدولي مباشرة، ليتم نقلهما إلى بريطانيا".

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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