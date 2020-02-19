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رقم الخبر: 276427 تاريخ النشر: شباط 18, 2020 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد: لا علاقة لإجتماع FATF بإرتفاع سعر العملة الأجنبية
معلناً ان حجم التجارة الخارجية للبلاد بلغ 79 مليار دولار

وزير الإقتصاد: لا علاقة لإجتماع FATF بإرتفاع سعر العملة الأجنبية

أكد وزير الاقتصاد الايراني، فرهاد دج بسند، بأن ارتفاع سعر العملة الأجنبية لا علاقة له باجتماع FATF الذي يعقد الأربعاء (اليوم).

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مع وفد أعضاء غرفة التجارة الايرانية، قال دج بسند حول مدى تأثير FATF في زيادة سعر العملة الأجنبية: ان زيادة سعر العملة الأجنبية (في السوق الايرانية) لا علاقة له باجتماع FATF الذي يعقد الأربعاء.

يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) تمدد كل عدة أشهر تعليق ايران من القائمة السوداء، وسيكون لها إجتماع اليوم الأربعاء.

في سياق آخر، قال وزير الاقتصاد والمالية: ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ 79 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأخيرة. وأوضح دج بسند، في تصريح صحفي، ان حجم الصادرات خلال هذه الفترة بلغ 39 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستيراد 40 مليار دولار .

وأضاف دج بسند: ان حجم الصادرات خلال هذه الفترة شهد نمواً جيداً مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين اقتصر الاستيراد على السلع الأساسية والمواد الأولية التي تحتاجها المصانع.

 
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