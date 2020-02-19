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رقم الخبر: 276426 تاريخ النشر: شباط 18, 2020 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
صادرات إيران الزراعية تتجاوز الـ 7 ملايين طن سنوياً

صادرات إيران الزراعية تتجاوز الـ 7 ملايين طن سنوياً

أكد وزير الزراعة الايراني بالوكالة، ان حجم صادرات المنتجات الزراعية تتجاوز 7 ملايين طن سنوياً.

وأوضح عباس كشاورز، أثناء إجتماعه مع سفيرة أستراليا في طهران ليندال ساكس، الاثنين، بأن الفستق والتمور والحمضيات تشكل غالبية صادرات ايران الزراعية. ولفت الى أن مساحة الأراضي التي تستزرع القمح في ايران تبلغ 6 ملايين هكتار، تم تحقيق الاكتفاء الذاتي عبرها في السنوات الماضية.

وبيّن كشاورز ان القطاع الزراعي الايراني يوفر أكثر من 80 بالمئة من الطاقة الغذائية و20 بالمئة من حجم الوظائف، داعياً بالوقت ذاته لتحديد وتطوير التعاون الزراعي مع الجانب الأسترالي. واعتبر ان إدارة الانتفاع من المياه زراعياً وإنتاج القمح والقطن والحبوب الزيتية من المواضيع التي يتعين التعاون مع أستراليا عبرها.

 
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