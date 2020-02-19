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رقم الخبر: 276425 تاريخ النشر: شباط 18, 2020 الوقت: 17:14 الاقسام: اقتصاد  
مشروع خط "کرمانشاه - إسلام آباد غرب" السككي قيد التنفيذ

مشروع خط "کرمانشاه - إسلام آباد غرب" السككي قيد التنفيذ

سيتم تدشين مشروع سككي جديد بين مدينتي كرمانشاه واسلام آباد غرب في غرب ايران العام المقبل (العام الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).

وقال مدير المكتب العام للشؤون التقنية والإعمارية والنقل والمواصلات والمرور في محافظة كرمانشاه شهرام كهريزي، في تصريح لمراسل وكالة أنباء "فارس": إنه وفق الخطة المرسومة سيتم تدشين مشروع سكك حديد كرمانشاه - اسلام آباد نهاية العام المقبل. وأضاف: ان هذا المشروع تنفذه الشركة المقاولة والذي يتم تأمين اعتماده بعد زيارة الرئيس روحاني للمحافظة، حيث سيتم تدشينه في نهاية العام (الايراني) المقبل وفق الخطة المرسومة. وتابع: ان الصعوبات الناجمة عن الحظر لا تخفى على أحد، إلا أن المشاريع الاقتصادية والإعمارية الجارية في البلاد يتم تنفيذها بسرعة جيدة.

ونوه كهريزي الى أن هذا الخط السككي سيمتد الى منفذ خسروي الحدودي مع العراق، حيث إن إحدى أولويات الحكومة الحالية هي تطوير شبكة سكك الحديد وربطها مع العراق وسوريا، حيث ستساهم في تنمية التبادل الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تنمية القطاع السياحي.

 
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