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رقم الخبر: 276424 تاريخ النشر: شباط 18, 2020 الوقت: 17:12 الاقسام: اقتصاد  
بناء سفينتين تجاريتين في المصانع الإيرانية

بناء سفينتين تجاريتين في المصانع الإيرانية

تمّ التوقيع على إتفاق لبناء سفينتين تجاريتين بسعة 37 ألف طن في مصانع شركة بناء السفن والمعدات الملاحية الايرانية (ايزوايكو).

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية مدرس خياباني، في تصريح أدلى به الاثنين، خلال الملتقى السابع والعشرين للمؤسسات البحرية الايرانية: ان الملاحة الايرانية ناشطة أيضاً في قطاع نقل المسافرين والذي يحظى بمواصفات رفيعة. وأضاف: ان الوقود المستخدم في السفن الايرانية يضم مواصفات عالية الجودة، حيث نسبة الكبريت فيه منخفضة للغاية.

ولفت مدرس خياباني الى أن إصلاح جميع أنواع السفن تتم في مصانع شركة بناء السفن الايرانية.

 
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