تم اليوم الثلاثاء إزاحة الستار عن سيارة جديدة محلية الصنع بمحافظة سمنان (شمال شرق البلاد).

وأقيمت مراسم إزاحة الستار عن السيارة الجديدة لشركة "فردا" لصناعة السيارات بحضور محافظ سمنان.

وأوضح رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة سمنان: انه أطلق على السيارة الجديدة تسمية farad sx6.

وقال بهروز أسودي: ان شركة "فردا" لصناعة السيارات أنشأت برأسمال قدره حوالي 125 مليار تومان (سعر الصرف الحكومي الرسمي المدعوم يعادل 4200 تومان) على أرض مساحتها 28 ألفاً و600 مترمربع في المدينة الصناعية بسمنان، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 100 ألف سيارة صالون من فئة (بي).

ولفت أسودي الى أن شركة "فردا" هي أول شركة لصناعة سيارات الصالون على مستوى محافظة سمنان وهي الشركة الوحيدة في البلاد التي تنتج سيارات هجينة من طراز "بيجو بارس" تستخدم البنزين أو الغاز، ومجهزة بخطوط إنتاجية حديثة.