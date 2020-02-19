أعلن مسؤول محلي في الكونغو الديمقراطية، مقتل 12 مدنيًا وجندي واحد فى هجوم شنه عدد من المتمردين على قرية في شرق البلاد، وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الهجوم وقع بقرية "ألونجوبا" التي تبعد مسافة 25 كيلومترًا من مدينة بني، وذلك أثناء زيارة رئيس الجمعية الوطنية للمدينة واجتماعه بناجين من مذابح سابقة.

وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق الكونغو "الغني بالمعادن"، وقد تسببت الهجمات في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، كما أعاقت جهود العاملين في مجال الصحة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا بالمنطقة.

وكانت محطة إذاعة "راديو أوكابي" في الكونغو، أعلنت الأحد، أن 30 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء حادث مرورى عنيف في قلب البلاد .

وأوضحت الإذاعة، أن الحادث وقع فى العاصمة كينشاسا عندما داهمت شاحنة محملة بأحجار عند أحد التقاطعات المزدحمة، عدة سيارات ودراجات نارية، وقد أسفر الحادث أيضًا عن مقتل العديد من المارة، ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد، وتحدث بعض شهود العيان عن حدوث خلل فى مكابح الشاحنة.

وقال وزير الداخلية جيلبير كانكوندي، الذي تفقّد بدوره الموقع إن الحكومة ستعمل على اتّخاذ "تدابير وقائية" لضبط مخالفات السرعة على الطريق القريب من الجامعة.

وقال الشاهد جوزيف إيننغي لإذاعة "أوكابي" التابعة للأمم المتحدة إن حصيلة الوفيات قد تبلغ نحو 30 فيما قالت شاهدة أخرى تدعى ياسمين لوتوناديو لفرانس برس "هناك العديد من القتلى".

وأفاد الشاهدان بأن الشاحنة اصطدمت بنحو ثماني سيارات، فيما أفاد فريق تلفزيون فراس برس "ا ف ب تي في" الذي حضر إلى الموقع بتحطّم ست سيارات، بينها حافلتان صغيرتان للركاب.

وأطلقت محطة "توب كونغو اف ام" الإذاعية تغريدة جاء فيها أن الشاحنة كانت محمّلة بالحجارة وصدمت "عدة سيارات ودراجات نارية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.