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رقم الخبر: 276102 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 20:38 الاقسام: محليات  
روحاني: إتاحة الفرص لنشاط المرأة الايرانية يشكّل أحد ثمار الثورة الاسلامية
خلال اجتماع الفضاء الإفتراضي؛

روحاني: إتاحة الفرص لنشاط المرأة الايرانية يشكّل أحد ثمار الثورة الاسلامية

نوه رئيس الجمهورية بالخطوات الجيدة والمؤثرة التي اتخذت في ايران بعد الثورة الاسلامية بهدف توفير ظروف مواتية لنشاطات المراة؛ قائلا : ان ذلك شكل احد ثمار هذه الثورة.

وفي تصريحه اليوم السبت باجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، هنأ الرئيس روحاني بمناسبة حلول ذكرى مولد بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (س)، وايضا ميلاد الامام الخميني (رض).
واضاف : لقد اتيحت فرص كثيرة لنشاطات المراة الايرانية وبما يشمل شتى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ مؤكدا ان النساء اليوم يضطلعن بدور مؤثر في العديد من الساحات داخل البلاد.  
وتابع القول : ان المراة الايرانية حققت اليوم حضورا فاعلا لدى المنظمات غير الحكومية ايضا، كما تبلور دورها لدى الاوساط العلمية والاكاديمية والبحوث والفنون.

 
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