*إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع العدو الصهيوني

طالبت حركة حماس السلطة الفلسطينية بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية "لتعبر عن صوت فلسطين الحر الرافض لصفقة القرن، ونصرة للقدس والمسجد الأقصى".

وقال القيادي في حركة حماس ماهر صبرة : إن "هذه الصفقة جريمة في حق فلسطين وحق القدس وحق الأمّة، وهي جريمة لا نقبلها، ولن يكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح"، مشدداً على أن القدس الموحّدة ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين.

وخلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة حماس شرق مدينة غزة، السبت، أضاف صبرة : أن الفلسطينيين ليسوا طرفاً في صفقة القرن، لافتاً إلى أن هذه وصفة إجرام من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها لن تمر، ولن يكون لها أي فرصة للنجاح.

واعتبر أن "الصفقة فرصة حقيقية لإعلان وفاة اتفاقية أوسلو وإلى الأبد، والانفكاك من التعاون مع المحتل"، داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات السابقة.

كما دعا صبرة إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت من أجل وضع خطّة لإسقاط "صفقة القرن".

ووجهّ التحية إلى شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح عقب الحكم الإسرائيلي الصادر بحبسه 28 شهراً، على خلفية دفاعه عن المسجد الأقصى.​

في السياق قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم السبت: إن نشر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي خطة جيشه للسنوات المقبلة تؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم قيادات الاحتلال، وضربهم بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الانسانية، واحتكامهم لمنطق العصابات.

وأضاف قاسم : إن "خطة افيف كوخافي، تبحث عن نصرٍ مفقود، وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة عن منال هذا الجيش العدواني، ويريد أن يستعيض عن عدم قدرته على حسم المعارك العسكرية بارتكاب المجازر ضد المدنيين".

وتابع: "تتحدث خطة كوخافي عن نية جيش الاحتلال تدمير مقدرات المقاومة، ومحاولة تصفية نصف مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في حروبه السابقة التي عاث فيها قتلًا ودمارًا وتخريبًا، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أيٍّاً من أهداف عدوانه".

وأكد قاسم أن كل خطط جيش الاحتلال لن توقف سعي الشعب الفلسطيني ومقاومته عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال.

وشدد على أن المقاومة ستواصل مراكمة القوة، لممارسة واجبها في الدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير والعودة.

واستطرد قائلًا: "سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامدًا على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".

ميدانياً أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق الجمعة، في مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، استخدم خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر فلسطينية : أن “عشرات المواطنين من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء ما اطلقه جنود العدو الإسرائيلي على المتظاهرين على مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة المحتلة”.

واضافت المصادر: “ أن المواجهات اندلعت بين مئات الشبان وقوات العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في إطار الغضب الشعبي الفلسطيني من صفقة القرن الأمريكية المشؤومة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.