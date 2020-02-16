قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في البحرين برفض طعن شاب مدان بالتجمهر والشغب بعدما خرج مع آخرين في مسيرة سلمية لنصرة القضية الفلسطينية فأحرق مع آخرين العلم "الإسرائيلي"، وأيدت سجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وقررت المحكمة أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الشاب ومتهمًا آخر قُضي بإدانته، أنهما بتاريخ 30 مايو/أيار 2019 أشعلا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في الأوراق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وبحسب زعم النيابة فقد اشتركوا وآخرين مجهولين بالتجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

وزعمت المحكمة أنه كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن اشتراك المتهمين في الواقعة، فتم القبض عليهما.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، فلم يقبل المتهم الأول بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، والتي قضت بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

من جانب آخر، إحياءً للذكرى السنويّة التاسعة لانطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في 14 شباط/فبراير 2011، نظمّت منظمة "أميركيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) ومناصرو الحراك وقفات تضامنية عدة انطلقت من عدة عواصم دول أوروبية بالإضافة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتجديد المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وللتأكيد على الدعوات المستمرة الموجهة لحكومة البحرين لإنهاء القمع المستمر للمجتمع المدني، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان.

العواصم الأوروبية التي أقيمت فيها تلك الوقفات التضامنية هي: روما، لشبونة، مدريد، لوكسمبورغ، كوبنهاغن، دبلن، برلين، بروكسل، أمستردام.

تلك الوقفات التضامنية نُظّمت بلغات عدة أبرزها الإنكليزية والفرنسية والعربية، وعبّر المشاركون خلالها عن تضامنهم من خلال رفع صور وشعارات لأبرز المعتقلين السياسيين في البحرين، من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع، معتقلة الرأي هاجر منصور، المعتقل السياسي عبد الهادي الخواجة، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وضحيتا التعذيب وحكم الإعدام الوشيك محمد رمضان وحسين موسى.