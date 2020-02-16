أوعز مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، 15 فبراير/شباط، بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات لأحد السياسيين، بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف حديثاً، محمد علاوي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان السبت، أن المجلس أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه "السياسي إبراهيم الصميدعي" الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الإدعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.

ومن المحدد أن يعلن رئيس الحكومة الجديد، محمد توفيق علاوي، عن كابينته الوزارية الأحد، على الرغم من الرفض الشعبي المستمر له في ساحات الاعتصام، في ساحة التحرير، بقلب بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب.

ووجه محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، كلمة نشرها على حسابه على "فيسبوك" أكد فيها على أنه سيعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وحمايتهم من القمع.

وقال علاوي الذي عمل وزيرا للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، كلفه السبت 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر أعلن المتحدث باسم حركة "النجباء" العراقية نصر الشمري، أن القرار" ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأميركي عسكرياً هو قرار عراقي بامتياز".

وقال الشمري في تغريدةٍ على تويتر، إن "الرد على الاحتلال الأميركي عراقي بامتياز"، مشدداً على أنه "لن نسمح لأحد بالتدخل في قرارنا".

وتابع: "نعتذر لعدم الاستجابة لأي طلب خارجي أو داخلي بتأجيل ردنا على الاحتلال الأميركي حتى لو كان من الأصدقاء مع احترامنا لكل شركاء الدم والعقيدة وسيكون بأسم عمليات الشهيد القائد جمال ".

وكان الأمين العام لحركة "النجباء" أكرم الكعبي، قال إنّ "أقل الوفاء والثأر من الجريمة الأمريكية الجبانة" باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هو "بتطهير المنطقة من الوجود الأميركي المشؤوم بشكل كامل".

إلى ذلك أكد وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، السبت، أن منطقة كردستان العراق "حليفة مهمة" للولايات المتحدة في المنطقة، وانها ستواصل دعم البيشمركة وتدريبها لمواجهة" الإرهاب" حسب وصفه.

وقال المكتب الاعلامي لبرزاني في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتمع السبت، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق في ألمانيا بمشاركة العديد من صناع القرار في العالم".

وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا أحدث التطورات الجارية في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة"، مشيرا الى أن "إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة، ومستمرون في دعم قوات البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب ومكافحة داعش".

*اعتقال داعشي في ايمن الموصل

هذا وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في ايمن الموصل، مشيرة الى أن المعتقل كان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم الارهابي على المدينة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية ان "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة تم نصب سيطرة تفتيش مفاجئة في منطقة حي 30 تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وأضافت الوزارة، أن القوة تمكنت من القبض على الداعشي ( ح ع م غ ) المكنى ( ابو عبيدة ) والذي كان يعمل في ما يسمى ( وحدات الاسناد العام ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".