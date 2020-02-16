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رقم الخبر: 276097 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 20:29 الاقسام: عربيات  
مسيرة احتجاجية في الأردن تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو

مسيرة احتجاجية في الأردن تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو

نظّمت "الحملة الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع" إسرائيل""، ‎مسيرة احتجاجية مساء الجمعة للمطالبة بـ"إلغاء الاتفاقيّة ووضع استراتيجية لمواجهة صفقة القرن".

المتظاهرون وسط العاصمة عمّان، حملوا لافتات كُتب عليها "غاز العدو احتلال"، كما وقعوا على عريضة شعبيّة ضد صفقة الغاز مع العدو و"صفقة القرن"، معتبرين أنهما "خيانة".

الحملة اعتبرت في منشور لها على فيسبوك، أنّ العدو الإسرائيلي "يقدم مزيداً من الذرائع الفنيّة على طبق من ذهب لإلغاء اتفاقيّة العار، لكن لا أحد يريد أن يتحرّك"، مشيرةً إلى أنّ "الصهاينة ونتيجة لخلل في الأنابيب، يخفّضون إنتاج الحقل الذي يزوّد شركة الكهرباء الوطنيّة بنسبة 60%".

وتساءلت الحملة "هل يتحرّك أصحاب القرار لإلغاء اتفاقيّة الخيانة والإجرام انطلاقاً من هذا الخلل في التزويد الذي -وبالتأكيد- يخالف بنود الاتفاقية الكارثية نفسها؟".

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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