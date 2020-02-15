ارتفاع عدد الإصابات في اليابان إلى 337 حالة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين السبت: إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي ارتفع إلى 1523 بعد وفاة 143 حالة يوم الجمعة.

وزاد عدد الوفيات في إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، بواقع 139 حالة يوم الجمعة.

وكانت أغلب الوفيات الجديدة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط البلاد حيث يعتقد أن الفيروس قد نشأ. وتوفي 107 أشخاص في ووهان الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المدينة بسبب الفيروس إلى 1123.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في الصين 2641، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 66492 حالة.

وتم تأجيل عدد من المعارض والمؤتمرات الصناعية داخل وخارج الصين بسبب قيود النقل والمخاوف من انتشار الفيروس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن وزارة الخارجية الأمريكية ستجلي بعض المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان والتي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

ونقلت عن هنري والكي مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز إن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

وانخفضت حركة السفر الجوي العالمية في الصين بنسبة 70 بالمئة، وحركة السفر المحلية 50 بالمئة، بسبب فيروس كورونا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تراجع حركة السفر الجوي قلص طلب الصين على وقود الطائرات في الربع الأول بنسبة 14 بالمئة أو ما يعادل 125 ألف برميل يوميا، متوقعة أن تتراجع في الربع الثاني بنسبة 15 بالمئة أو ما يعادل 140 ألف برميل يوميا.

وخفض هذا إجمالا توقعات الوكالة لطلب الوقود في آسيا بنسبة خمسة بالمئة للربع الأول وثمانية بالمئة للربع الثاني مقابل توقعات سابقة في الشهر الماضي.

من جهة أخرى ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في اليابان إلى 337 حالة، بينهم 285 حالة على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسؤولي الصحة باليابان امس السبت، قولهم "إن هذا يأتي عقب تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس"، مشيرة إلى أن السلطات ألغت الأحداث التي يكون فيها تجمعات كبيرة من الأشخاص.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفي محاولة جديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا في الصين، تبنت شركة صينية، بمدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين بناء نفق لرش الموظفين في مجمع صناعي معقم بالمطهر، قبل أن يبدأوا العمل، وفقًا لتقرير إعلامي محلي، حيث تكافح البلاد تفشي فيروس كورونا.

وذكر التقرير الصادر عن تشاينا نيوز سرفيس أن النفق مجهز بكاشفات الآشعة تحت الحمراء التي تنشط الرش من الضباب عندما يدخل شخص ما، بحسب ما ذكرت "رويترز".

تعود الأعمال في الصين ببطء هذا الأسبوع بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وفرض قيود على وسائل النقل وغيرها من التدابير التي تهدف إلى احتواء الفيروس، وقد أعاقت التدابير إعادة تشغيل الصناعة بعد العطلة السنوية.

وكانت فرنسا، قد أعلنت أمس السبت، وفاة أول حالة وفاة في القارة الأوروبية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين بدأت في إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.