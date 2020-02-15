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رقم الخبر: 276091 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 18:09 الاقسام: محليات  
محادثات بين ظريف وهايكو ماس في ميونيخ حول الاتفاق النووي

محادثات بين ظريف وهايكو ماس في ميونيخ حول الاتفاق النووي

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره الالماني هايكو ماس اليوم السبت في ميونيخ للبحث حول الاتفاق النووي وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، تبادل ظريف وماس وجهات النظر حول الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة واخطاء الاميركيين بشان قضايا منطقة غرب اسيا والتزامات اوروبا تجاه الاتفاق النووي وحقائق العلاقات بين اوروبا واميركا وكذلك دراسة سبل تعزيز الثقة والتعاون بين ايران واوروبا.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني التقى امس واليوم على هامش مؤتمر ميونيخ، رئيس الوزراء الكندي ووزير خارجيته اضافة الى وزراء خارجية الصين وكرواتيا وسلطنة عمان والتشيك وفنلندا والفاتيكان واليابان واسبانيا واعضاء مجموعة الازمات الدولية ومجموعة الشعب في البرلمان الاوروبي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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