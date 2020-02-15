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رقم الخبر: 276090 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 18:09 الاقسام: محليات  
وزيرا خارجية إيران وإسبانيا يناقشان تعزيز التعاون الإيراني الأوروبي

وزيرا خارجية إيران وإسبانيا يناقشان تعزيز التعاون الإيراني الأوروبي

تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسبانيا، وجهات النظر حول تعزيز الثقة والتعاون بين إيران وأوروبا ، وتقليص التزامات إيران في اطار الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية.
والتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف بنظيره الأسباني اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وتركزت محادثات وزيري الخارجية الإيراني والإسباني حول سبل توسيع العلاقات الثنائية ومجالات تعزيز الثقة والتعاون بين إيران وأوروبا وتقليص التزام إيران في اطار الاتفاق النووي.
كما بحث وزيرا خارجية إيران وإسبانيا أيضا الالتزامات الأوروبية ، والوضع في المنطقة ، والواقع في الداخل الأمريكي.
وعقد وزير الخارجية الإيراني أمس، عدة اجتماعات مع المسؤولين والشخصيات الحاضرة في المؤتمر.
رئيس الوزراء الكندي "جوستين ترودو" حضر أمس الى مقر أقامة ظريف في ميونيخ وبحث معه القضايا التي تهم الطرفين .
كما ناقش وزيرا خارجية إيران والصين على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، وجهات النظر بشأن الاتفاق النووي وقضايا غرب آسيا واستشهاد الفريق سليماني والطائرة الأوكرانية.
وأشاد ظريف بإدارة الصين للحد من انتشار فايروس كورونا، وشكر الحكومة الصينية على مساعدة الطلاب الإيرانيين في مغادرة اقليم ووهان.
كما شكر وزير الخارجية الصيني بلدنا على هذا التعاون.
و التقى محمد جواد ظريف أيضا مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وبحث حول الالتزامات الأوروبية في هذا المجال وكذلك القضايا الإقليمية والدولية.
كما التقى وزير الخارجية مع نظيره الأوكراني "فاديم بريستايكو" وتبادل الآراء بشأن الطائرة الأوكرانية ، وكذلك تعاون البلدين في التحقيق بهذا الشان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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