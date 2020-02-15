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رقم الخبر: 276087 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة يدشّن سد ومنظومة نقل مياه جنوب البلاد

وزير الطاقة يدشّن سد ومنظومة نقل مياه جنوب البلاد

دشّن وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، السبت، سد "سرني" ومنظومة نقل المياه بقضاء ميناب بمحافظة هرمزكان (جنوب البلاد).

ويبلغ طول هذا السد الترابي 460 متراً وارتفاعه 146 متراً، بحجم أكثر من 9ر1 مليون مترمكعب. وتم تمويل مشروع بناء السد من قرض قدمه البنك الاسلامي للتنمية.

كما افتتح وزير الطاقة مشروع خط نقل المياه من هذا السد بطول 38 كيلومتراً بأنابيب يبلغ قطرها 1000 ميلمتر، وقادر على نقل 12 مليون مترمكعب من المياه سنوياً.

وتم بناء سد "سرني" عل نهر سرني شمال ميناب، وقبل ذلك كانت كمية كبيرة من الأمطار الموسمية، تصب في بحر عمان.

 

 
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