وأوضح حسن بورمقدم، في تصريح له اليوم السبت، ان زراعة الورود تتم عبر 18 هكتاراً من البيوت الزجاجية و70 هكتاراً في أراض مفتوحة. وأشار الى وجود 112 مزارعاً للورود في نوشهر، فيما يتم زراعة 410 آلاف وردة في المزهريات.

وفي السياق، أعلن مسؤول الأعشاب الطبية في وزارة الزراعة الايرانية عن تحقيق عوائد مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 450 مليون دولار، عبر تصدير الأعشاب الطبية منذ 21 مارس/ آذار حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأوضح حسين زينلي، السبت، بأن العوائد تتعلق 200 مليون دولار منها بتصدير الزعفران وبقية الأعشاب بجانب 5 ملايين من العصارة. وأشار الى أن عملية تصدير عصارات ومشتقات الأدوية الطبية سجلت نمواً بنسبة 37 بالمئة في العامين الماضيين.