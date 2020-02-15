یقع في شرق هضبة هکمتانه بجانب خندق الفرنسیین کما هو معروف.یحتوي المتحف علی قسمین خاصین بالمدینة وتشمل مقتنیات حجریة وفخاریة وعظمیة ومعدنیة تعود لما قبل الاسلام .في الممر والصالة الیمنی من المتحف یتم عرض الاشیاء المکشوفة من جملة قواعد الاعمدة التي تعود لقصور الاسرة الهخامنشیة منها أعمدة الشالي التي تعود لعهد اردشیر الثاني ومنقوش علیها بالخط المسماري واثنان من الاختام الزجاجیة والحجریة التي تعود لزمن ما قبل الاسلام و رأس بقرة فخاریة والتي تعود أیضا لزمن الهخامنشیین .

أقدم ما في المتحف فخاریات تعود للألفیة الخامسة قبل المیلاد تم اکتشافها في همدان وهي ذات قیمة کبیرة جدا .کما یحتوي المتحف علی مجموعة من التوابیت الصخریة والفخاریة التي تعود لزمن الاسرة البارتیة والتي تم احضارها من میدان شیر سنکي .الدنان واحجار الزینة المنقوشة وشواهد القبور من العصور الاسلامیة المختلفة تعد من اهم المعالم المعروضة في المتحف أیضا والتي تتواجد في الناحیة الیسری من المتحف أیضا .