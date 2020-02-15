سوق «قم» القديم.. من روائع الفن المعماري في إيران سوق «قم» القديم يعد واحدا من روائع الفن المعماري في إيران، وعنوانه مركز المدينة – شارع طالقاني – ويتألف هذا السوق القديم من 4 أسواق مختلفة ولديه أكبر سقف بين الاسواق القديمة في أيران.