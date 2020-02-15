|رقم الخبر: 276083
|تاريخ النشر: شباط 15, 2020
|الوقت: 16:23
|الاقسام: سياحة
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سوق «قم» القديم.. من روائع الفن المعماري في إيران
سوق «قم» القديم يعد واحدا من روائع الفن المعماري في إيران، وعنوانه مركز المدينة – شارع طالقاني – ويتألف هذا السوق القديم من 4 أسواق مختلفة ولديه أكبر سقف بين الاسواق القديمة في أيران.
وتم استخدام رموز العمارة الإيرانية التقليدية في صحراء هذه المنطقة وقد تم بناء كل قسم من أسواق قم القديمة في فترات مختلفة وتم تحديثه على مدى اتساعه وبصفة عامة فإن مباني هذا السوق ترجع إلى الفترات التالية: السلاجقة والصفويون والقاجاريون والبهلويون وقد تم تسجيلة في منظمة التراث العالمي يونيسكو.
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