حديقة كلشن هي واحدة من الحدائق التاريخية والتاريخية في إيران والمتعلقة بفترة زندية و قاجار التي تقع في مدينة “طبس” في مقاطعة جنوب خراسان. قام ببنائها مير حسن خان ، الحاكم الثالث الذي عينه نادر شاه أفشار لإدارة مدينتي تاباس وتون في خراسان ، في عهد حكومة زاند الأمير الراحل لطف علي خان.

يمكننا أن نقرأ في نص صك الوقف الذي كتبه مير حسن خان: “غولشان غاردن ، شارع غولشان غاردن ، المسافة بين الساحة المركزية للمدينة ومدخل دشت غران وهبت للناس للتنقل”.

نموذج هذه الحديقة إيراني يتبع خطة جهار باغ. جهار باغ هو أسلوب لبناء حدائق إيرانية تستند أصلاً إلى هياكل إيران القديمة مثل منحدرات الملوك وأربعة شرفات وأربعة أقواس.

تبلغ مساحة الحديقة 7 هكتارات تقريبًا حيث يبلغ طولها 260 مترًا. لذلك ، يمكننا أن نلاحظ هنا بالضبط هيكل شخص متماثل متطابق .

المدخل عبارة عن مبنى مكون من طابقين يتم فتحه على حد سواء داخل الحديقة والشارع الخارجي. أعيد بناء المدخل ، أو دار سار ، بعد أن دمر بالكامل في زلزال طابا. لا يزال يحتوي على واجهة بيضاء بما في ذلك قاعة وإيوان والأعمدة والطوب الداخلي. يقع متحف الجيولوجيا في Tabas الآن في نفس المبنى.

تضم الحديقة اثنين من الممرات الرئيسية التي تقاطع طرق في الوسط تقسم المساحة بأكملها إلى أربعة أقسام مرتبة. يوجد حوض سباحة كبير بطول 26 مترا وعرض 6 أمتار وثلاثة نوافير عند مفترق الطرق.

الماء الأزرق الفاتح مقابل قطع الأرض الخضراء يجعل مركز الحديقة أكثر جمالا. وقد تضاعف حيوية ورزق الحديقة مع مشهد البيليكان والبط على الماء. يقوم نظام الإمداد بالمياه في غولشان بإحضار المياه من الجبال المحيطة وتوزيعها ، بعد سقي الحديقة ، إلى الشارع والمدينة من خلال ممر مائي يدعى ريمو. تسمى طريقة إمداد المياه في هذه الحديقة التي لا يحتاج تدفق الماء إلى أي قوى.

تضم نبتة غولشان غاردن 2000 شجرة نخيل و 2500 شجرة حمضيات و 500 شجرة رمان. تم ترتيب شجرة الطائرة والأرز وأشجار الصفصاف جميعها بشكل منظم داخل قطع الأرض بالإضافة إلى الأرض الخضراء المليئة بالورود مثل الوردة الحمراء والبطونية البيضاء ونبات الخطمي.