كشف حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو الكولونيل سالفو كابوريه عن العثور على 5 جثث، بينها جثتا قس ونجله، بشمال البلاد، وقال الكولونيل كابوريه في بيان ـ أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، إن جماعة إرهابية اقتحمت مدينة سيبا في إقليم ياهجا وهاجمت منزلين يوم الثلاثاء الماضي ما أدى إلى مقتل شخص واحد واختطاف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى.

وأضاف، أن قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث أسفرت عن العثور على جثتين يوم الخميس الماضي، فيما عثرت اليوم على جثث للمخطوفين الخمسة الآخرين.

كما شهدت قرية لامدامول في وقت سابق خلال الشهر الجارى، مقتل 20 مدنيا في هجوم في القرية التابعة لمقاطعة سينو في شمال البلاد.

وقال مصدر أمني في بوركينا فاسو، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم ، الأحد ، إن مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا.

وتشهد بوركينا فاسو، المحاذية لمالي والنيجر، هجمات منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل .. وأفادت الأمم المتحدة أن الهجمات في مالى والنيجر وبوركينا أسفرت عن أربعة آلاف قتيل فى 2019، وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع فرار 600 ألف شخص من أعمال العنف.

و قالت الحكومة في بوركينا فاسو، إن 39 شخصا قتلوا في هجوم وصفته بأنه إرهابي على قرية في إقليم سوم بشمال البلاد.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 36 مدنيا على يد متشددين مسلحين فى إطار موجة من العنف في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا والتى حصدت أرواح مئات الأشخاص وأجبرت قرابة مليون على الفرار من منازلهم.