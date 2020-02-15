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رقم الخبر: 276074 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 14:06 الاقسام: رياضة  
دعوة حكم اولمبي ايراني للتحكيم في منافسات المصارعة بالمجر

دعوة حكم اولمبي ايراني للتحكيم في منافسات المصارعة بالمجر

تم دعوة الحكم الاولمبي الايراني (محمد مصلائي بور) للتحكيم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في المصارعة والتي ستقام في المجر.

وقال رئيس اتحاد حكام المصارعة في ايران (ناصر فروتن) ان الاتحاد العالمي للمصارعة قام بدعوة الحكم الاولمبي الايراني (محمد مصلائي بور) للتحكيم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تعتبر حدثا عالميا مهما.

واوضح فروتن ان هذه الدعوة في مثل هذه المنافسات العالمية دليل واضح على خبرة ومهارة الحكام الايرانيين.

وتقام هذه المنافسات خلال الفترة من 16 الى 22 اذار / مارس القادم في العاصمة المجرية بودابست.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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