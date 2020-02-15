يعرف أغلب الناس كثيراً عن الخصائص المفيدة للطماطم (البندورة)، لكن من يعرف أننا نستطيع شفاء الفاريس (الدوالي) بالطماطم؟

هناك طريقتان لعلاج الدوالي (الفاريس) :

إما نستعمل الطماطم الخضراء وإما نستعمل الطماطم الحمراء الناضجة.

علاج الدوالي (الفاريس) بالطماطم (البندورة) الخضراء:

نستعمل هنا الطماطم الخضراء بعد غسلها، نقطعها إلى قطع صغيرة ونضعها على الشرايين المؤلمة. نثبتها بواسطة ضمادة.

احتفظوا بالبندورة على هذه الأمكنة حتى تحسوا بالوخز في جلدكم. انزعوا البندورة عندما تحسون بحريق، واغسلوا مكانها بالماء البارد.

يجب أن نكرر هذه العملية 5 مرات باليوم. بعد أسبوعين، تبدأ العقد في الشرايين البارزة بالاختفاء، بشرط المواظبة على استعمال الوصفة بدون انقطاع. الانتفاخ، شبكة العروق الدموية والعُقد تختفي بالتدريج حتى تزول نهائياً.

علاج الدوالي (الفاريس) بالطماطم (البندورة) الحمراء الناضجة:

العملية هي نفسها تقريباً مثل البندورة الخضراء. مدة العلاج تتعلق بحالة كل فرد. هذا العلاج يمكن استعماله على طول الصيف كله وبالترافق مع استعمال البندورة الخضراء.

الطماطم لها خصائص علاجية لأنها تحتوي مادة شبيهة بالأسبيرين. هذه المادة الحمضية تعتبر مضادة للتخثر، وهذا ما يسيل الدم ويمنعه من الركود في الشرايين.