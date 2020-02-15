النظام الغذائي ضروري للتحكم بعوارض السكري، وخصوصاً السكري النوع الثاني. حتى لو كان التغيير في النظام الغذائي لا يشفي المرض بشكل سحري، فهذه الأطعمة التي سوف نذكرها لكم تبقي مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، في حال الإصابة بالمرض، وتؤمن الوقاية للأشخاص المعرضين.

البهارات: نشرت مجلة Journal of Medicinal Food دراسة سنة 2005 تبرهن أن البهارات يمكن أن تحسّن بشكل عظيم مستويات الكولسترول والغليكوز. لهذا السبب، ينخفض مستوى الأنسولين والسكر في الدم بعد تناولها.

الخل: إذا تناولتم وجبة غنية بالنشويات، يساعدكم الخل على استعادة رشاقتكم، لأنه يساهم في تخفيض مستوى السكر في الدم وبالتالي الأنسولين.

المانجا: استناداً إلى أبحاث Nutrition and Metabolic Insights، أنتم بحاجة إلى استهلاك 10 غرامات من المانجا كل يوم لتخفيض مستوى السكر في الدم.

الكرز: يحتوي الكرز على الأنثوسيانين، الذي يساعد الأشخاص المصابين بالسكري على تخفيض مستوى السكر في الدم وإفراز الأنسولين بنسبة تصل إلى 50%.

البيض: أظهرت دراسة أجرتها International Journal of Obesity، إلى أي درجة البيض مفيد، حتى للأشخاص البدينين. في الدراسة، تناول الأشخاص البدينون بيضتين وقت الأفطار الصباحي وخسروا من وزنهم بنسبة 65 % أكثر من أولئك الذين لم يأكلوا البيض. تنتظم مستويات السكر والأنسولين في الدم أيضاً عندما تأكلون بيضاً أكثر.

الثوم: الثوم معروف جيداً بقدرته على تخفيض مستوى السكر والكولسترول في الدم. ظهرت دراسة في سنة 2006 أكملتها دراسة أخرى سنة 2012 وقد اكتشفتا أن مستخلص الثوم يمكن أن يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم.