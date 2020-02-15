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رقم الخبر: 276065 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:45 الاقسام: منوعات  
إسبانيا.. العثور على كهف فيه آثار مذبحة قديمة

إسبانيا.. العثور على كهف فيه آثار مذبحة قديمة

اكتشف علماء الآثار الإسبان كهفا في جبال البرانس، يحتوي على رفات ناس قتلوا بقسوة قبل 7.3 ألف سنة.

وتفيد مجلة Nature، بأن العلماء اكتشفوا رفات 13 شخصا، في كهف إل-تروكس بمحافظة ويسكا (وشقة). ويعتقدون بأنهم ماتوا في أوقات مختلفة بفارق ألف سنة تقريبا.

وقد درس علماء الآثار رفات تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال توفوا قبل الآخرين، واتضح لهم من نتائج استخدام  الكربون المشع، أنهم ماتوا بين 5325 و5067 سنة قبل الميلاد.

وقد اكتشف الخبراء وجود آثار الإصابة بالسهام والضرب الشديد، على الرفات، ما سمح لهم باستنتاج أن هؤلاء الأشخاص ضحايا عمليات عنف. ويفترض الخبراء أن التنافس على الموارد، أدى إلى قتلهم.

ويشير الخبراء في تقريرهم، إلى أن مذبحة كهف إل-تروكس، لا مثيل لها كما في إسبانيا، كذلك في أوروبا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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