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رقم الخبر: 276060 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد لعب الأطفال خارج المنزل

فوائد لعب الأطفال خارج المنزل

اكتساب الطفل مهارات جسدية قوية، كالركض والوثب والقفز، والسرعة في الحركة الجسدية، واللياقة البدنية.

تعلُّم بعض المهارات اليومية، مثل رمي الكرة وركلها والتقاطها، أيضاً دفع الأرجوحة وحمل الأحجار الثقيلة.

التعرف على عدد أكبر من الأصدقاء والمعارف من المنطقة، والمكان الذي يكون دائماً مخصَّصاً للعب الأطفال.

الرياضة والحركة وحرق المزيد من السعرات الحرارية؛ لأن مساحة اللعب أكبر وأكثر حرية للطفل.

اللعب خارج المنزل يحفِّز لدى الطفل فكرةَ درء المخاطر، والتغلب على العقبات البسيطة التي من الممكن أن تواجهَ الطفل.

تشغيل كل الحواس لدى الطفل من أهم المميزات التي يكتسبها الطفل من اللعب خارج المنزل.

كثرة التعرض للهواء الطلق والأتربة الطبيعية والتغيرات الجوية يضاعف قوة المناعة لدى الطفل.

مخاطر لعب الأطفال خارج المنزل

الخوف من التعرض لحوادث السير والإصابات التي قد يصاب بها الطفل أثناء سقوطه.

التعرض للغرباء ومحاولتهم السرقة، أو تعرُّض الأطفال للأذى والخطر من قِبَلِ مجهولين.

مصاحبة أصدقاء السوء دون علم الطفل أنهم غير جيدين ولا يمكن اللعب معهم.

تحمُّل ألعاب شاقة قد تجعل الطفل أكثر إنهاكاً وتعباً، ومن الممكن أن تؤدي للإصابة ببعض الكدمات والرضوض.

من الممكن أن تكون البيئة التي يلعب الطفل فيها ملوَّثةً، مما يجعله دائم الإصابة بالأمراض.

الإصابة بضربات الشمس، خصوصاً إن كان الطفل يحبُّ اللعب في فترة ساعات النهار الأولى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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