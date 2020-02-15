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رقم الخبر: 276058 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: ثقافة وفن  
«زحل» في ضيافة مهرجان «Positively Different» الدولي

«زحل» في ضيافة مهرجان «Positively Different» الدولي

شارك الفيلم الايراني القصير «زحل» للمخرجة نسرين محمدبور في مهرجان «Positively Different» الدولي في اليونان.

وعرض الفيلم في القسم التنافسي للمهرجان وتنافس مع 45 فيلما من بلجيكا وايطاليا وبريطانيا والمانيا ورومانيا وامريكا وجنوب افريقيا والمجر.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الثالث عشر من فبراير الجاري واستمرت حتى الخامس عشر في اثينا.

ويحكي «زحل» قصة طفلة افغانية ترغم على الزواج المبكر وعرض في قسم تحت عنوان «تجارب الظلم» في مهرجان «Positively Different» الدولي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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