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رقم الخبر: 276057 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:52 الاقسام: ثقافة وفن  
«نساء ركضن مع الذئاب» يخطف جائزة أفضل فيلم قصصي من أمريكا

«نساء ركضن مع الذئاب» يخطف جائزة أفضل فيلم قصصي من أمريكا

خطف الفيلم السينمائي الايراني «نساء ركضن مع الذئاب» (زناني که با كركها دویده‌‎اند) للمخرج امير اطهر سهيلي جائزة أفضل فيلم قصصي طويل من مهرجان كاليفورنيا ( IndieFEST) المستقل.

هذا ويعتبر الفيلم أول أعمال المخرج أطهر سهيلي الذي عكف على المشاركة معه في مختلف المحطات الدولية مؤخراً ليكسب هذه الجائزة الغالية في آخر وقفاته الفنية، من جانبه يصنف مهرجان كاليفورنيا (IndieFEST) ضمن أفضل 100 مهرجان عالمي وقد جاء في بيان هيئة تحكيمه على إختيار «نساء ركضن مع الذئاب» (كان هناك إبداع في  رواية قصته).

فيلم «نساء ركضن مع الذئاب» أول أفلام المخرج الايراني امير اطهر سهيلي وتلعب بطولته النجمة لعيا زنكنة ممثلة المسلسل الدرامي الرائع «الأب» والذي شاهدتموه على شاشة آي فيلم منذ فترة قصيرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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