هذا ويعتبر الفيلم أول أعمال المخرج أطهر سهيلي الذي عكف على المشاركة معه في مختلف المحطات الدولية مؤخراً ليكسب هذه الجائزة الغالية في آخر وقفاته الفنية، من جانبه يصنف مهرجان كاليفورنيا (IndieFEST) ضمن أفضل 100 مهرجان عالمي وقد جاء في بيان هيئة تحكيمه على إختيار «نساء ركضن مع الذئاب» (كان هناك إبداع في رواية قصته).

فيلم «نساء ركضن مع الذئاب» أول أفلام المخرج الايراني امير اطهر سهيلي وتلعب بطولته النجمة لعيا زنكنة ممثلة المسلسل الدرامي الرائع «الأب» والذي شاهدتموه على شاشة آي فيلم منذ فترة قصيرة.