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رقم الخبر: 276056 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:52 الاقسام: ثقافة وفن  
أنيميشن يجسد حياة الشهيد عماد مغنية

أنيميشن يجسد حياة الشهيد عماد مغنية

أصدر استوديو (رضوان) لأفلام الانيميشن فيلم «حاج رضوان» تزامناً مع الذكرى السنوية لشهادة القائد في المقاومة اللبنانية، والمصادفة في 12 فبراير..

هذا وكان «الحاج رضوان» كما يعرف، أحد أبرز قادة ومؤسسي المقاومة الإسلامية في لبنان، كما يعتبر صانع النصر في جنوب لبنان خلال حرب الـ33 يوما التي شنها العدوان الصهيوني على لبنان عام 2007.

من جهته يتطرق أنيميشن «حاج رضوان» لمحطات من حياة القائد عماد مغنية وأبرز الأحداث التي مر بها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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